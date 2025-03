Torcida do Taubaté encara fila para ingressos contra Primavera

No jogo contra a Águia, os ingressos se esgotaram dois dias antes e muita gente que deixou para última hora, ficou se,. Agora, eles já formam filas para tentar garantir o bilhete e acompanhar o jogo de ida dessa semi que pode valer o acesso do Taubaté para a Série A-1 do Paulista.

O torcedor do Taubaté está confiante após a vitória contra o São José no meio de semana. E, nesta sexta-feira (21), já faz enormes filas nos pontos de vendas de ingressos para o jogo de ida das semifinais da Série A-2 contra o Primavera, no domingo (23), a partir das 11h, no Joaquinzão. O jogo de volta será dia 29, às 15h, em Indaiatuba.

Inicialmente as vendas acontecem na Loja do Burro, no Shopping Via Vale, das 10h às 22h e na Zaz Traz, no centro da cidade, em horário comercial. A reportagem de OVALE recebeu imagens de filas tanto no shopping quanto no Centro, antes mesmo da abertura do comércio. Foram colocados à venda a carga máxima liberada para o estádio que é de 8.937 mil ingressos, sendo que cerca de 1.000 serão destinados aos visitantes.

Os preços tiveram aumento e serão de R$ 40 para geral, R$ 60 para social e R$ 100 para as cadeiras cobertas. Além disso, os 700 ingressos que serão disponibilizados para crianças de até 12 anos só poderão ser retirados na Loja do Burro com apresentação dos documentos da criança e do responsável. E só será permitido um bilhete gratuito para ingresso comprado.