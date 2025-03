Suspeito de estuprar criança é atropelado e espancado até a morte

Suspeito de estuprar uma criança, um homem foi atropelado e apedrejado até a morte na noite desta quinta-feira (20), em Contagem (MG).

O homem, de 49 anos, foi linchado por moradores. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h50.



Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem já morto, com pedras e pedaços de pau ao lado do corpo. Também foi observadas marcas de pneus no corpo, o que indica que o homem foi atropelado.



Ele, suspeito de estuprar uma criança em 2017 e outra de 7 anos em 2025, também apresentava massa encefálica e vísceras expostas, com múltiplos traumas no rosto, braços e pernas, de acordo com o jornal 'O Tempo'.



*Com informações do jornal 'O Tempo'.