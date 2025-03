Vinicius e Carla: casal morre em violenta colisão de carro em SJC

A Polícia Civil identificou o casal que morreu em grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira (20), na região sudeste de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, estavam no carro que se chocou contra um poste o casal Carla Monique Santos, 30 anos, e Vinicius Jesus da Silva, 31 anos.