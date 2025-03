PF investiga morador de Taubaté por divulgar sexo com crianças

A PF (Polícia Federal) cumpriu mandado de busca e apreensão para reprimir crime de abuso sexual infantojuvenil em Taubaté. Um morador da cidade foi alvo da operação.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Federal de Taubaté e cumprido em uma residência no bairro Granja Santa Terezinha, na última terça-feira (18).