Polícia procura 1.000 presos que não voltaram da saidinha em SP

As forças de segurança do estado de São Paulo procuram por 1.000 presos que não retornaram da primeira saidinha temporária de 2025. O balanço é da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo. De acordo com a SAP, no total 1.058 presos não retornaram no estado.

A saidinha começou em 11 de março e terminou às 18h da última segunda-feira (17). Em todo o estado, cerca de 30 mil presos foram beneficiados com a medida. Os que não retornaram no prazo agora são considerados foragidos da Justiça.