Fogo em casa deixa mulher queimada e gato nos escombros em SJC

Uma mulher de 55 anos teve queimaduras de primeiro grau na região do dorso, face e membro superior direito em incêndio dentro de casa, em São José dos Campos. O caso aconteceu no final da tarde de quinta-feira (20).

No local, os bombeiros encontraram uma casa pegando fogo. As chamas estavam na cozinha da edificação, onde o teto colapsou. As equipes dos bombeiros encontraram o foco do incêndio e fizeram a extinção. Não foi possível confirmar a causa do incêndio.

A mulher queimada foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. Debaixo dos escombros, foi retirado com vida seu gato de estimação.

Os bombeiros informaram que o local foi deixado aos cuidados do policiamento e da Defesa Civil.