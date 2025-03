VÍDEO: Motociclista sofre acidente em “globo da morte” de circo

Uma motociclista se acidentou durante uma apresentação no "globo da morte" em um circo instalado em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O incidente ocorreu na última terça-feira (18) e foi registrado em vídeo por uma pessoa da plateia. A moto da vítima foi atingida por outro motociclista, causando a queda de ambos.

A motociclista foi levada ao Pronto Socorro Municipal Terezinha Moreira Marra, onde recebeu atendimento médico. Felizmente, ela não sofreu ferimentos graves e foi liberada no mesmo dia. O motociclista que a atingiu também não precisou de atendimento médico urgente.