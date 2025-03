Levou mordida do cachorro em home office, mas perdeu indenização

Um trabalhador da Vale S.A. teve negado pela Justiça o pedido de indenização por danos morais e materiais após ser mordido pelo próprio cachorro durante o expediente em regime de home office. O caso, analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), ocorreu quando o animal, que repousava sobre a perna do empregado, reagiu com uma mordida a um movimento brusco do homem, causando uma lesão no joelho esquerdo.

Na ação, o funcionário argumentou que a empresa deveria ter orientado os colaboradores sobre os riscos de manter animais de estimação no ambiente de teletrabalho. Alegou ainda que o incidente estava vinculado às condições de trabalho remotas, exigindo reparação financeira.

A juíza responsável pelo caso rejeitou a demanda, ressaltando que não há relação direta entre o acidente e as atividades profissionais desempenhadas. Em sua decisão, destacou que o ambiente doméstico é de responsabilidade do próprio empregado em regime de home office, cabendo a ele gerenciar fatores de risco pessoais. “A empresa não tem como fiscalizar ou controlar situações alheias à execução das tarefas laborais”, afirmou a magistrada.