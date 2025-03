Briga de trânsito: homem é esfaqueado na frente da filha

Um homem foi atacado a faca na noite desta terça-feira (18) na Avenida Dom Pedro 2º, no Bairro Universitário, em Lages (SC), após uma discussão no trânsito que terminou em violência extrema. A vítima, que estava acompanhada da esposa e da filha, foi surpreendida por dois agressores ao sair de um supermercado.

Segundo relatos à Polícia Militar, o confronto começou quando o carro da família quase colidiu com um veículo modelo HB20, estacionado próximo ao estabelecimento. O motorista do HB20 teria ameaçado buscar uma arma e deixado o local. Minutos depois, ao retornarem ao veículo, a família foi abordada por dois homens – um deles identificado como o mesmo condutor. O pai foi atingido por golpes na cabeça e, ao tentar se defender, percebeu que os ataques eram realizados com uma faca. Mesmo caído no chão, os agressores continuaram a investida.