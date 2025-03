URGENTE: Batida em poste deixa duas pessoas mortas em São José

Na noite desta quinta-feira (20), por volta das 19h58, um grave acidente de trânsito foi registrado na Rua Engenheiro Ricardo Hausen, no Bairro Jardim da Granja, área de responsabilidade da 1ª Companhia do 46º BPM/I, em São José dos Campos.

De acordo com as informações preliminares, um veículo colidiu contra um poste, deixando duas vítimas em estado grave. O setor de trânsito foi acionado para dar suporte à ocorrência. Equipes do Samu também foram chamadas e, ao chegarem no local, confirmaram o óbito das duas vítimas.