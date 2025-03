AGORA: Grave acidente em São José mobiliza equipes de resgate

Um grave acidente de trânsito em São José dos Campos gerou uma grande mobilização das equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros, na noite desta quinta-feira (20). De acordo com as primeiras informações, há vítimas em estado grave.

Imagens enviadas à reportagem mostram os socorristas retirando as vítimas do veículo envolvido no acidente.