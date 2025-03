Após bebedeira, homem é estuprado por amigos de cachaça

Um homem de 27 anos foi violentado sexualmente na madrugada desta quarta-feira (19), em Dois Riachos, cidade localizada no Sertão de Alagoas. De acordo com o relato da vítima à polícia, ele estava consumindo bebidas alcoólicas com dois homens desconhecidos quando foi agredido e submetido à inserção de um objeto de madeira no ânus. O crime ocorreu por volta das 1h.

A irmã do jovem procurou a Polícia Militar para formalizar a denúncia. Segundo ela, o homem foi resgatado por moradores da região e levado ao Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, onde recebeu atendimento especializado. As equipes médicas confirmaram lesões graves, mas não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da vítima.