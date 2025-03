Lei transforma Guarda Civil de Caçapava em Polícia Municipal

Publicada hoje (20) no Diário Oficial, a lei que altera a nomenclatura da Guarda Civil de Caçapava para Polícia Municipal de Caçapava entra em vigor. A mudança amplia as atribuições do órgão, que agora terá a responsabilidade de executar ações de segurança urbana, incluindo o policiamento preventivo e ostensivo comunitário, além de mediar conflitos e promover o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos.

A nova legislação mantém as competências já previstas na Lei Municipal nº 5.097, de 22 de dezembro de 2011, e respeita as atribuições dos demais órgãos de segurança pública, conforme o artigo 144 da Constituição Federal. A Polícia Municipal não exercerá funções de polícia judiciária e estará sujeita ao controle externo do Ministério Público.