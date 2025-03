Romu prende quadrilha especializada em furtos em SJC

A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) prendeu quatro indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos após uma ação em um supermercado na região do Urbanova, em São José dos Campos. A operação foi realizada com base em informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Os suspeitos foram surpreendidos pela equipe da ROMU logo após cometerem o furto. Com eles, foram apreendidos diversos itens provenientes do crime. A quadrilha é investigada por atuar em várias regiões da cidade.