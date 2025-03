VÍDEO: Noivo desmaia de emoção ao ver noiva entrar na igreja

Um momento emocionante e inusitado marcou o casamento de Ivan Nascimento e Paloma Sabrina. Ao ver a noiva entrando na igreja, Ivan não conseguiu conter a emoção e desmaiou, sendo amparado pelos padrinhos. A cena surpreendeu os convidados e a própria noiva, destacando a intensidade dos sentimentos no grande dia.

O episódio, registrado durante a cerimônia, viralizou nas redes sociais, onde internautas compartilharam mensagens de humor e carinho. “Se não for pra casar assim, nem caso”, comentou um usuário. Outro brincou: “Eu choro em todo casamento. Acho que no meu eu passaria mal também”.