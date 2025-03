Homem é internado com cenoura 'gigante' no ânus

Um homem foi submetido a uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos após introduzir uma cenoura no ânus, segundo relato divulgado pelo anestesiologista responsável pelo caso. O profissional, identificado como Dr. Peter E, usou suas redes sociais para alertar sobre os perigos de inserir objetos no reto.

Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), o médico compartilhou detalhes do procedimento: "Cirurgia concluída. Salvamos uma cenoura! Por favor, não coloquem objetos no ânus". Nas imagens anexadas, era possível ver o vegetal removido do paciente. O profissional confirmou, em respostas a seguidores, que o indivíduo era do sexo masculino, mas preservou dados que pudessem identificá-lo.