Jovem bebe cerveja com seus assassinos antes de ser executado

Um jovem de 20 anos bebeu com os seus assassinos antes de ser morto.

Alcidez Martinez foi morto no Paraguai, na região de fronteira com o Brasil, em Coronel Sapucaia (MS), pouco depois de beber com aqueles que seriam os seus algozes.

Em meio à bebedeira, houve uma forte discussão entre os três, de acordo com o site 'Dourados News'.



A ossada de Alcidez foi achada na última quarta-feira (19), cerca de 20 dias após o crime.



*Com informações dos sites 'Dourado News' e 'Top Mídia News'.