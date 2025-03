Três pessoas ficam feridas em acidente com ônibus em Taubaté

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito no começo da tarde desta quinta-feira (20), em Taubaté, envolvendo um ônibus e um carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, na Estrada do Pinheirinho.

Uma das vítimas, um homem de 33 anos, sofreu contusão no membro inferior, enquanto o outro, de 42 anos, teve ferimentos nas costelas. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do atendimento. A terceira vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não há informações adicionais sobre seu estado de saúde.