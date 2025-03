Caso Bryan: 'A escola demorou a notar a gravidade', afirma a mãe

Morte.

A certidão de óbito de Bryan indica que ele teve hemorragia intracraniana (cerebelo) e AVC (Acidente Vascular Cerebral). Foi coletado material para exame toxicológico.

Um diagnóstico inicial feito sobre o menino aponta “intoxicação por outras substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrointestinal”. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

A Prefeitura de Taubaté informou que a família de Bryan teve acesso a todas as imagens gravadas pelas câmeras no período em que o menino esteve na escola. A administração municipal colabora com a investigação e informou que aguarda a conclusão do trabalho policial.