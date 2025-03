Mulher é condenada após xingar o ex de canalha, covarde e safado

Uma mulher foi condenada pela Justiças a um ano de detenção após chamar o ex-marido de "irresponsável, covarde, safado e canalha".

Ela foi condenada por injúria e difamação depois de postar essas ofensas no Linkedln e também enviá-las por e-mail. As ofensas tiveram início após o fim da união estável de sete anos. Além das ofensas, no Linkedln, a mulher acusou o ex-marido de exercer atividades ilegais e praticar violência doméstica.