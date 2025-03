Picada fatal de escorpião tira a vida de menina de 1 ano

Uma bebê de 1 ano morreu após ser picada por um escorpião em Uruaçu, na região norte de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (19). A mãe da criança também foi atingida pelo animal e precisou de atendimento médico. O caso foi confirmado pela família, que informou que ambas foram socorridas no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com relatos dos familiares, a mãe da criança identificou uma picada do animal por volta das 22h da última terça-feira (18). Imediatamente, ela foi levada ao hospital pelo marido, que a acompanhou junto com a filha. Na ocasião, ainda não sabiam que a bebê também havia sido picada.