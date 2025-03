Tragédia: Menina de 5 meses morre após ataque de cão da família

Uma bebê de 5 meses, Hieda Pariz Hildebrand, morreu após ser agredida por um cão da família na tarde desta quinta-feira (data a confirmar) em Leme, interior de São Paulo. O episódio ocorreu na residência da família, localizada no bairro Santa Marta, enquanto a criança estava em um carrinho, supervisionada pelo avô.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança estava no quintal, pendurando roupas no varal, quando o cão — um animal sem raça definida, mas com traços de labrador — conseguiu se soltar parcialmente da corrente que o prendia à casinha e atingiu o carrinho, mordendo a cabeça da bebê. O avô e a mãe intervieram imediatamente para afastar o animal.