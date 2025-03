Homem é preso pela PF com cigarros contrabandeados em Roseira

Um homem de 41 anos foi preso pela PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (20) em Roseira, após ser flagrado transportando uma carga de cigarros contrabandeados. A ação foi realizada com base em uma denúncia anônima, e os agentes interceptaram o suspeito quando ele deixava a Rodovia Presidente Dutra para acessar a cidade.

Foram apreendidas 12 caixas, totalizando 6 mil maços de cigarros, além da caminhonete usada para o transporte da mercadoria e R$ 1.206 em dinheiro. A carga será submetida a perícia.