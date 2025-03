‘Máfia do Tadala’ é descoberta em farmácia de manipulação

Uma farmácia de manipulação localizada em Balneário Camboriú foi interditada após a descoberta de diversas irregularidades em sua operação. A fiscalização, que contou com a participação de conselhos regionais, Procon e Polícia Civil, revelou que dentistas estavam prescrevendo hormônios, como a tadalafila – medicamento semelhante ao Viagra e que deve ser prescrito exclusivamente por médicos. Além disso, a farmácia operava sem o alvará da Vigilância Sanitária e realizava o envio de medicamentos aos clientes pelos correios sem os devidos cuidados necessários.

A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia feita pelo Conselho Regional de Odontologia, que alertou a Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina sobre a prescrição irregular de hormônios por dentistas no estabelecimento. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina também esteve envolvido na investigação.