Polícia prende fornecedor de armas de facção criminosa

Um homem de 21 anos, integrante de uma facção criminosa, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (20) no bairro do Cangaíba, na zona leste de São Paulo. O suspeito, que atuava como fornecedor de armas para “seguranças do tráfico” na região, escondia armamentos e drogas em um imóvel vizinho à sua residência.

A operação foi realizada pela 3ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), após meses de investigação. Segundo o delegado Eduardo Camargo, o objetivo inicial era localizar um depósito de drogas, mas a ação revelou o principal fornecedor de armas da área.