156 presos não voltam da ‘saidinha’ no Vale

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo revelou que 1.058 presos não retornaram aos presídios do Estado após a primeira saída temporária de 2025. O benefício, popularmente conhecido como "saidinha", teve início no dia 11 de março e o prazo para o retorno se encerrou na segunda-feira, 17, às 18h. De cerca de 30 mil detentos beneficiados, mais de mil não retornaram, sendo considerados foragidos desde então.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 156 detentos não voltaram aos presídios após o fim do prazo estabelecido.