S.José, Caraguá e São Sebastião: cidades mais urbanizadas do Vale

Levantamento da Fundação Seade com base nos dados dos últimos censos do IBGE, de 2010 e 2022, mostra que a população da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) ficou mais urbana. Do total de 2,505 milhões de habitantes em 2022, 95% (2,380 milhões) viviam na região urbana e 125,2 mil (5%) no meio rural.

Em comparação com 2010, houve crescimento de 243,5 mil habitantes no total, com aumento de 251,7 mil entre a população urbana e queda de 8.180 na rural. A proporção da população urbana era de 94,1% para 5,9% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,96 ponto percentual em 12 anos.