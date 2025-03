'Bryan estava agonizando de dor', diz mãe ao ver vídeos da escola

Gravações.

Ao ver as imagens, a mãe de Bryan disse que o caso do menino poderia ter um desfecho diferente. “O final poderia ter sido diferente. Acho que a escola demorou a notar ou não deu a gravidade que o caso exigia”, disse a mãe do menino.

Segundo Juliana, o filho foi deixado sentado no pátio da escola, na cadeira da refeição, sem a supervisão de um adulto. “E lá ele ficou. Eles demoraram para me comunicar sobre a dor do Bryan, não deram ênfase na situação. O Bryan não teve o acompanhamento de um adulto em momento nenhum", disse.

Bryan passou mal após o almoço na escola, que é de tempo integral, e a direção avisou a mãe às 15h24, segundo informou Juliana. Após ver as imagens do filho passando mal na escola, ela acha que o aviso deveria ter sido dado mais rapidamente.