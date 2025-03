Na Via Dutra, PRF recupera caminhonete furtada em São José

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma caminhonete furtada em São José dos Campos, em novembro de 2024, e que circulava com placas falsas pela rodovia Presidente Dutra.

O veículo, avaliado em mais de R$ 140 mil, foi abordado por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de São José dos Campos na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 11h15, na Via Dutra.