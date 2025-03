Polícia investiga casos de abuso e tortura em terreiro

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga denúncias de exploração e tortura em terreiros liderados por Hayra Vitória Pereira Nunes, conhecida como Mãe Hayra, de 22 anos, e Alex Silva, de 23, seu auxiliar. Os dois são acusados de usar o espaço destinado a rituais e atendimentos espirituais para cometer atos de violência.

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (18) mostra Alex Silva agredindo brutalmente um jovem a pauladas dentro de um dos terreiros. As investigações começaram após uma adolescente trans, de 17 anos, fugir do local no fim de janeiro e denunciar os abusos. A jovem apresentava queimaduras de terceiro grau nas mãos e na língua, hematomas na cabeça e cabelo cortado à força.