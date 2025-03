Ladrão de bicicleta compartilhada é preso na zona norte de SJC

O ladrão de uma bicicleta compartilhada foi preso na zona norte de São José dos Campos, na madrugada desta quinta-feira (20), após estourar a trava de segurança do equipamento.

O caso começou quando equipe da Polícia Militar, no início da madrugada, recebeu a informação pelo Copom de que um homem de blusa preta estaria estourando a trava das bicicletas do sistema Bike SJC em frente à agência bancária, seguindo depois na direção do bairro Alto da Ponte, na zona norte.