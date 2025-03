Laudo preliminar diz que Bryan morreu envenenado, afirma a mãe

Laudo preliminar aponta que o menino Bryan Schroll, de 9 anos, morreu em decorrência de envenenamento por substância tóxica, resultando em hemorragia cerebral e acidente vascular cerebral (AVC). A informação é da família do garoto, que teve acesso ao laudo.

Bryan morreu na madrugada de sábado, 8 de março, após passar mal na escola municipal José Sant’Anna de Souza, no bairro Chácara Flórida, em Taubaté. O caso é investigado pela Polícia Civil.