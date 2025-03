Obrigada a beber e cheirar, filha de 14 anos é estuprada pelo pai

Um pai obrigou a filha de 14 anos a beber e usar cocaína antes de estuprar a adolescente. É o que aponta a investigação da polícia.

O caso aconteceu em Campo Grande (MS). O pai, de 43 anos, foi preso após violentar a filha, após obrigá-la a ingerir álcool e cheirar um "pó branco". À polícia, a menina disse ter sido ameaçada pelo pai, que é divorciado da mãe da filha.



A adolescente foi levada pela mãe e pelo padrasto para o hospital. O crime teria ocorrido no domingo (16). O caso segue sendo investigado pela polícia.



*Com informações do site 'Top Mídia News'.