Adeus, Pedro Francisco: querido e amigo, aposentado morre aos 74

Morreu na quarta-feira (19), aos 74 anos, o aposentado Pedro Francisco Pereira. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As últimas homenagens foram realizadas no Campo das Oliveiras no Parque São Benedito, em Santa Isabel (SP). O enterro foi marcado para esta quinta-feira (20), às 14h, no Cemitério Brotas.