Idoso é atacado, mordido e morto por porco de 150 quilos

Um idoso foi atacado, mordido e morto por um porco de 150 quilos no último dia 10, em Batalha (AL). O caso foi divulgado nesta semana.

A vítima foi identificada como Otacílio Soares de Araújo, de 64 anos. O idoso estava voltando para casa quando foi atacado pelo porco, que estava solto na rua.



O porco mordeu a vítima nas nádegas, provocando um intenso sangramento. Moradores da área socorreram a vítima, levando-a para o hospital.