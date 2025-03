VÍDEO: ‘Eterno 2025’? Taubaté vê replay da decisão de 1979

Outro detalhe marcou as duas partidas: ambas tiveram pênalti defendido pelo goleiro do Taubaté. “O pênalti [de 2025] foi cobrado no gol do lado direito da cabine e no canto direito do goleiro. Assim como em 79. E os dois goleiros usando camisa cinza”, destaca Castilho.

Em 1979, Wagner, arqueiro do Burro da Central, pegou o pênalti cobrado pelo zagueiro Darci, do São José. Na última quarta, o joseense Thiago Rubim foi derrubado na área pelo goleiro Douglas Baldini. O próprio Rubim bateu no canto direito para a defesa de Douglas, incendiando a torcida do Burrão.

Para completar o placar de 1979, Tata, do São José, descontou de falta aos 14 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 30 minutos, depois de um intenso bate e rebate na área do São José, Antônio Carlos empurrou para a rede e desempatou para o Taubaté.