Taubaté anuncia programação de venda de ingressos para domingo

A diretoria do Taubaté anunciou que a venda de ingressos para o confronto contra o Primavera começará nesta quinta-feira, dia 21. Os bilhetes estarão disponíveis em dois pontos de venda: a Loja do Burro, localizada no Shopping Via Vale, das 10h às 22h, e na Zaz Traz, no centro da cidade, durante o horário comercial. O jogo no Joaquinzão acontece às 11h de domingo (23), no estádio Joaquinzão.

Serão comercializados 8.937 ingressos, capacidade máxima permitida para o estádio, com cerca de 1.000 entradas destinadas aos torcedores visitantes. Os valores variam de acordo com o setor: R$ 40 para a arquibancada geral, R$ 60 para o setor social e R$ 100 para as cadeiras.