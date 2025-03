‘Está nas mãos da diretoria’, diz técnico da Águia sobre futuro

O técnico Paulo Roberto Santos assumiu o comando do São José no meio do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A-2, no lugar de Moacir Junior, quando o time flertava com a zona de rebaixamento. No entanto, ele conseguiu recuperar o time e garantiu a classificação em quinto lugar para a segunda fase.

Contudo, pegou o rival Taubaté nas quartas de final e foi eliminado com a derrota por 1 a 0 no estádio Joaquinzão na última quarta-feira (19). E o treinador, após o jogo, ao ser perguntado sobre a continuidade, foi sincero: não tem nada definido. Ao menos, ele afirmou ter vontade de continuar e ajudar na montagem do time que disputará a Copa Paulista no segundo semestre.