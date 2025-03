‘Falta carinho da SAF com clube’, critica torcida do São José

A torcida organizada do São José, a Mancha Azul, criticou a SAF que dirige o clube após a derrota para o arquirrival Taubaté, que custou a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. O jogo foi 1 a 0 para o Taubaté, no Joaquinzão, na noite de quarta-feira (19).

Em postagem nas redes sociais, a Mancha Azul disse que “falta carinho da SAF com o nosso clube”. “Quando a diretoria do time nega a própria torcida, fica difícil as coisas darem certo. Parabéns mais uma vez, Bruno e Oscar. A empresa de vocês está no caminho certo”, diz a postagem.