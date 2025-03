'Tarado' invade casa e leva choque ao tocar genitália da vítima

Um homem invadiu uma casa e levou um choque ao tocar a genitália de uma mulher. O caso aconteceu no último sábado (15), em São José do Belmonte (PE).

Por volta das 23h, ele invadiu a casa, arrombando a janela, e tentou se aproveitar sexualmente da dona da residência.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o invasor tocou suas partes íntimas e ficava proferindo xingamentos e ameaças, chamando a vítima de "rapariga" e "desgraça".



No entanto, a dona da casa conseguiu reagir e pegou uma máquina de choque, dando uma série de choques no invasor. Ele tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar.



*Com informações do site 'Farol de Notícias'.