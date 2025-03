Taubaté divulga horário e data do 1º jogo contra o Primavera

O Taubaté irá receber o Primavera de Indaiatuba na manhã de domingo (23), a partir das 11h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pelo jogo de ida das semifinais da Série A-2 do Campeonato Paulista. As datas e horários foram confirmadas na manhã desta quinta-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O jogo de volta será disputado no sábado (29), a partir das 15h, no estádio Ítalo Mário Limongi. Esse poderá ser o jogo do acesso do Taubaté à elite do Campeonato Paulista.