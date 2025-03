VÍDEO: Copiloto é baleado na cabeça ao sobrevoar comunidade

Um copiloto do helicóptero da Polícia Civil foi baleado na cabeça ao sobrevoar a comunidade Vila Aliança, perto de Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação na manhã desta quinta-feira (20).

O policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) foi socorrido pelo piloto e levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é considerado grave.