Viapol São José visita o Uberlândia e busca 4ª vitória seguida

O Viapol São José Vôlei visita o Praia Clube na noite desta sexta-feira (21), a partir das 19h30, no ginásio UTC, em Uberlândia, pelo segundo turno da edição 2024/2025 da Superliga Nacional masculina.

Com três vitórias consecutivas, o São José conseguiu sair da zona de rebaixamento e agora está em nono lugar, com 20 pontos. Além disso, também entrou na briga pela classificação aos playoffs, algo que parecia difícil de acontece há algumas rodadas.