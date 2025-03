Senado aprova inclusão de João do Pulo em livro de heróis do país

O Senado Federal aprovou projeto de lei que inclui o nome do ex-atleta do salto triplo João do Pulo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Medalhista olímpico, João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, nasceu em Pindamonhangaba em 1954 e morreu na capital, em 29 de maio de 1999.

O texto foi aprovado de forma terminativa – quando não se faz necessária passar aprovação pelo plenário – pela Comissão de Esporte do Senado na quarta-feira (19). Veja o projeto de lei (clique).