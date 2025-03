Novo bairro no Terreno das Vaquinhas de SJC tem obras iniciadas

A construção dos 131 lotes unifamiliares será feita atrás do condomínio Sunset Park e mais 12 lotes comerciais. Essas serão as primeiras entregas, no prazo de 36 meses.

“Nos lotes unifamiliares o cliente construirá como pretender, respeitando as normas. Os lotes de frente para a avenida são permitidos a partir do registro, e começaremos construindo edifícios de frente para a avenida Cassiano Ricardo. Na lateral do Sunset, temos um cone de aproximação que afasta as construções das casas”, afirmou Fabiano.

O parque estará na segunda entrega e, por fim, duas ruas laterais, uma paralela ao Jardim Alvorada e outra na lateral do Sunset, com 25 e 29 metros de largura, que se conectarão à Via Oeste.