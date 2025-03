Por segurança, MRS promove ação em faixa de domínio de Aparecida

A MRS Logística vai promover em Aparecida uma ação comunitária chamada “Dia de Cuidar da Faixa de Domínio”, que acontecerá no dia 26 de março de 2025, nas imediações da Rua Felippo e Avenida Alexandro César dos Santos. O evento é aberto à população.

Segundo a MRS, a ação tem como objetivo promover o cuidado e a preservação da área ferroviária, com atividades de limpeza e revitalização do espaço urbano. A área de domínio margeia a linha férrea e serve à comunidade.