Operação prende 6 na RMVale em investigação contra estelionato

Operação da Polícia Civil no Vale do Paraíba prendeu seis pessoas, na manhã desta quinta-feira (20), suspeitas de integrar grupo criminoso envolvido em estelionato e lavagem de dinheiro.

Cerca de 70 policiais participam da operação e cumpriram seis mandados de prisão preventiva. A ação aconteceu em São José dos Campos, Caçapava, Caraguatatuba e Jacareí. Também há buscas em São Paulo e Santos.