Homem morde olhos, boca e nariz da esposa após ela rir dele

Um homem atacou a esposa com mordidas nos olhos, boca e nariz depois dela ter rido após ele sofrer uma queda. O caso aconteceu no início de março, no Ceará.

O marido foi preso em flagrante pelo crime e a mulher chegou a ficar internada em estado grave. A polícia foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o homem coberto de sangue.



A mulher foi achada parcialmente nua e a polícia investiga se houve violência sexual. Aos policiais, ela contou que o companheiro estava agressivo e passou a bater nela depois dela rir quando ele caiu.



*Com informações do Diário do Nordeste.