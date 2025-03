Polícia investiga últimas horas de Márcia para esclarecer morte

Segundo o irmão, a recepcionista costumava pegar um ônibus para casa, mas não chegou ao destino naquela noite. O filho da vítima recebeu uma mensagem do celular da mãe por volta de 0h28, informando que ela chegaria tarde. No entanto, ele estranhou a mensagem, pois não condizia com o padrão habitual de escrita de sua mãe.

A família iniciou buscas no dia seguinte, 18 de março, e tentou registrar um boletim de ocorrência. Como a delegacia já estava fechada, eles acionaram a Polícia Militar pelo telefone 190.

Investigação.

Entre as linhas de investigação da Polícia Civil, algumas hipóteses estão sendo testadas para esclarecer o caso. Márcia mantinha um relacionamento com um homem, que afirmou não ter tido contato com ela no dia do desaparecimento. A análise da mensagem enviada ao filho levanta a suspeita de que tenha sido escrita por outra pessoa.