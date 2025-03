‘Não deixamos nada a desejar’, diz dirigente do São José

A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2 para o arquirrival Taubaté ainda é difícil de ser digerida, principalmente pelos torcedores do São José. Afinal de contas, o sonho do acesso, mais uma vez, fica adiado. Pior que isso, ainda tem o risco de ver o Burro da Central conquistar a vaga na elite se passar pelo Primavera nas semifinais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No entanto, Sidiclei Menezes, executivo de futebol do São José, nomeado pela SAF no início do ano, fez um balanço positivo da temporada e valorizou o trabalho. “O torcedor, ele é torcedor, ele tem direito de falar, de dar opinião, como qualquer um de vocês também, mas nós não deixamos nada a desejar, nos classificamos, fizemos um jogo bom em casa, poderíamos ter jogado melhor, ter vencido o jogo também em casa”, disse em entrevista coletiva após o jogo no Joaquinzão na noite de quarta-feira (19).